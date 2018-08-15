В Пскове проходит спартакиада среди трудовых коллективов

Первая корпоративная спартакиада среди трудовых коллективов ООО «Северо-Западная Инвестиционная Компания» проходит в Пскове до 30 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по физической культуре и спорту.

В Спартакиаде принимают участие семь сборных команд - около 150 участников, среди которых – повара, тренеры, администраторы, водители, техники, спасатели, руководители подразделений, маркетологи, сотрудники фирм-партнеров.

Спартакиада включает в себя девять этапов: соревнования по футболу, настольному теннису, шахматам, волейболу, баскетболу, плаванию, турнир по скалолазанию, а также кулинарный батл и интеллектуальную игру.

Соревнования проходят в центре отдыха «Раздолье», Центре науки и спорта «Без предела» и SPA ДО НЕБА. Команда-победитель получит ценный подарок от руководства, остальные участники – грамоты и поощрительные призы.