Как избежать короткого замыкания, напомнили псковичам в областном МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью. Основной причиной возникновения коротких замыканий является нарушение изоляции электрооборудования, которое может быть вызвано перегрузкой, старением изоляции, механическими повреждениями, неудовлетворительным уходом за оборудованием и др.

Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

• правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

• соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

• правильным выбором электрозащиты;

• электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

• удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

• монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.