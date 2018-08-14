Депутат Псковской гордумы Елена Полонская поздравила ветерана войны с 90-летием

14 августа заместитель главы Пскова Елена Полонская поздравила ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Евдокию Егорову с 90-летним юбилеем. Она пожелала имениннице здоровья, бодрости духа и отличного настроения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Депутат Псковской городской Думы также вручила псковичке приветственный адрес от имени главы города Ивана Цецерского и цветы.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Евдокия Егорова родилась в Пскове, в годы войны Егоровы всей семьей ушли в леса и помогали партизанским объединениям. После освобождения Пскова от немецких захватчиков Евдокия Ивановна, получив образование, 50 лет отработала в Псковском областном потребительском союзе, стала наставником для многих начинающих экономистов.