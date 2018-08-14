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Общество

Банк данных о детях-сиротах продолжает сокращаться в Псковской области

14 августа 2018 года, 15:03

На 7 месяцев текущего года в Псковской области на 7% сократился региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«На сегодняшний день в организациях и учреждениях профессионального образования воспитывается 240 детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году по данным на 1 августа таких деток было на 54 больше. Всего в регионе с начала года было выявлено и учтено 145 детей, относящихся к этой категории, а новые семьи обрели 136 ребят», — рассказали специалисты.

Отметим, что на протяжении последних лет Псковская область входит в число регионов-лидеров по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас на семейном воспитании находится 89% ребят или более 2 тысяч человек. Почти 10 лет назад этот показатель составлял лишь 36%.

Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки. Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тысяч рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тысяч рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.

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