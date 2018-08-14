Псковская молодежь расскажет о правах человека на всероссийском конкурсе

К 70-летию Всеобщей декларации прав человека Академия инновационного образования и развития (Москва) запустила II Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека глазами молодежи». Как сообщили «Псковской правде» в оргкомитете конкурса, он пройдет во всех регионах Российской Федерации. Задача конкурса – привлечь молодежь к важной теме прав человека через современный формат – съемку видеороликов.

На конкурс принимаются работы в трех номинациях: игровой видеофильм, мультимедийная видеоработа, мультипликационный фильм продолжительностью не более 40 секунд. Прием работ продлится до 15 октября. Итоги конкурса и имена победителей будут озвучены в начале декабря 2018 года. Церемония награждения победителей будет приурочена к празднованию 25-летия со дня принятия Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав человека. Конкурс проводится уже второй раз. В 2017 году он собрал более 700 работ.

Увидеть работы победителей и призеров, а также подать заявку на участие и изучить условия конкурса можно в группе ВКонтакте Академия инновационного образования и развития стремится привлечь внимание молодежи к важной теме прав человека и побудить их к созданию безопасной информационной среды, к совместной деятельности в кругу семьи и со сверстниками. Конкурс планируют проводить ежегодно. В этом году организаторы хотят собрать более 1,5 тысяч работ. Лучшие работы попадут в сборник методических материалов и будут использоваться для внеклассных занятий.