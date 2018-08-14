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Общество

Псковская молодежь расскажет о правах человека на всероссийском конкурсе

14 августа 2018 года, 13:00

К 70-летию Всеобщей декларации прав человека Академия инновационного образования и развития (Москва) запустила II Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека глазами молодежи». Как сообщили «Псковской правде» в оргкомитете конкурса, он пройдет во всех регионах Российской Федерации. Задача конкурса – привлечь молодежь к важной теме прав человека через современный формат – съемку видеороликов.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса
На конкурс принимаются работы в трех номинациях: игровой видеофильм, мультимедийная видеоработа, мультипликационный фильм продолжительностью не более 40 секунд. Прием работ продлится до 15 октября. Итоги конкурса и имена победителей будут озвучены в начале декабря 2018 года. Церемония награждения победителей будет приурочена к празднованию 25-летия со дня принятия Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

Конкурс проводится уже второй раз. В 2017 году он собрал более 700 работ.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса
Увидеть работы победителей и призеров, а также подать заявку на участие и изучить условия конкурса можно в группе ВКонтакте.

Академия инновационного образования и развития стремится привлечь внимание молодежи к важной теме прав человека и побудить их к созданию безопасной информационной среды, к совместной деятельности в кругу семьи и со сверстниками. Конкурс планируют проводить ежегодно. В этом году организаторы хотят собрать более 1,5 тысяч работ. Лучшие работы попадут в сборник методических материалов и будут использоваться для внеклассных занятий.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса
Все вопросы, связанные с проведением конкурса, направляйте на электронную почту оргкомитета: 30pravcheloveka@gmail.com.

Идея проводить конкурс появилась в 2017 году, когда группа волонтеров движения «Молодежь за права человека» провела опрос о правах человека среди 1000 жителей и гостей Санкт-Петербурга. Каждый опрошенный уверенно назвал от двух до пяти прав. Менее 5% граждан смогли с уверенностью назвать около 10 прав человека. При этом 85% опрошенных были уверены, что их права нарушаются. На вопрос «Нужно ли людям знать права человека?» 98% опрошенных ответили «Да».

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