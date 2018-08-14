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Общество

Псковичка Анна Веселова привезла «серебро» с Первенства России по стрельбе

14 августа 2018 года, 12:26

Псковские спортсмены успешно выступили на российских соревнованиях по стрельбе, которые прошли с 4 по 11 августа в московском селе Игнатово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, на Первенстве России и Чемпионате страны по стрельбе из малокалиберного оружия 15-летняя Анна Веселова заняла второе и шестое места соответственно. Ее коллега по команде Дарья Васильева заняла четвертую строчку на Первенстве страны и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.

Псковскую область на соревнованиях также представляли Маргарита Семенова и Павел Юдин. Все спортсмены — подопечные мастера спорта СССР по стрельбе из пулевого пистолета Ольги Чернобровкиной. Как рассказала сама тренер, ребята достойно выступили во всех классах состязаний. «На соревнованиях было много новых дисциплин, которые мы не стреляли вовсе или мало стреляли. Оно проходило после большого перерыва в календарном плане, вызванном Чемпионатом мира. Но все ребята молодцы — боролись за победу во всех упражнениях», — сказала она.

Кроме того, псковские спортсмены хорошо показали себя на Первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли с 5 по 12 августа в саратовском Энгельсе. Псковская байдарка-двойка в составе спортсменов Центра спортивной подготовки Артема Салкина и Ивана Жданова стала девятой из 42 пар в классе юноши и девушки до 17 лет. Заплывы проводились на дистанции 500 метров. Далее подопечные Михаила Самарина выступят там же на Первенстве России до 19 лет.

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