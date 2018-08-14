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Общество

Занятия во всех школах Псковской области начнутся 3 сентября

14 августа 2018 года, 11:40

Учебный год для школьников Псковской области начнется в субботу, 1 сентября. Об этом сообщил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

- Первое сентября должно пройти традиционно. Состоятся линейки и урок знаний. А 3 сентября дети уже смогут пойти в школу и заниматься по своему обычному расписанию, - сказал он.

По словам Александра Седунова, соответствующее письмо направлено во все муниципалитеты Псковской области.

Напомним, по состоянию на 10 утра сегодняшнего дня 40% образовательных учреждений Псковской области прошли приемку к новому учебному году.

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