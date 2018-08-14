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Общество

Александр Седунов: «Кванториум» будет работать не только для Пскова, но и для районных школ

14 августа 2018 года, 11:27

В учреждение дополнительного образования «Кванториум» в ближайшее время начнется поставка и установка оборудования. Об этом сообщил начальник управления образования области Александр Седунов в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к новому учебному году.

Александр Седунов напомнил, что в Кванториуме будет работать несколько квантумов: хайтек-центр, аэро-квантум, гео-квантум, также там будут проводиться занятия по робототехнике.

- «Кванториум» будет работать не только для Пскова, но и для районных школ. Преподаватели будут выезжать в районы, а дети из муниципалитетов будут приезжать в Пскове. Также в учреждении будут проводиться работа по выявлению талантливых детей и их дальнейшей реализации, - сообщил он.

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