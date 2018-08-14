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Общество

Порядка 40% школ Псковской области уже готовы в новому учебному году

14 августа 2018 года, 11:23

По состоянию на 10 утра сегодняшнего дня 40% образовательных учреждений Псковской области прошли приемку к новому учебному году. Об этом сообщил начальник управления образования области Александр Седунов в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к новому учебному году.

- Во всех образовательных учреждениях идет приемка к новому учебному году. Главный критерий – это безопасность детей. По поручению Ведерникова созданы приемочные комиссии во всех муниципалитетах, а также государственные приемные комиссии. В их составе работают представители Роспотребнадзора, правоохранительных органов.

На сегодня в Псковской области насчитывается 130 школ и 110 детских садов. Итоговый акт по приемке образовательных учреждений будет подписан 20 августа.

- То есть до начала учебного года будет время устранить недостатки. К этому процессу привлекаем родителей, представителей народного фронта, - сообщил Александр Седунов.

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