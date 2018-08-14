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Происшествия

Уснувший за рулем водитель влетел в ограждение и попал в Порховскую больницу

14 августа 2018 года, 10:49

Водитель уснул за рулем и протаранил дорожное ограждение в Порховском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 1.50 ночи 14 августа на 40 км автодороги «Лудони – Павы – Борисовичи» произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Ауди А4», 39-летний мужчина, уснул за рулем и съехал на обочину, после чего пробил дорожное ограждение.

С травмами различной степени тяжести пострадавший госпитализирован в Порховскую ЦРБ. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка

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