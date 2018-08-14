В нападении с ножом на случайного встречного подозревают великолукского подростка

В Великих Луках 16-летний парень подозревается в причинении ножевого ранения случайному встречному. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, ночью 12 августа на площади Рокоссовского в городе на Ловати между двумя группами людей, в одной из которых был предполагаемый злоумышленник, произошла потасовка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подросток схватил нож и ударил оппонента в грудь, причинив телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.