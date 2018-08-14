Задержан водитель «Опеля», сбивший в Великих Луках 16-летнюю девочку

13 августа в Великих Луках на улице Дружбы сбит пешеход. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Вектра», мужчина 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешехода – 16-летнюю девочку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места ДТП виновник попытался скрыться, но был задержан полицией. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

По данному факту проводится проверка.