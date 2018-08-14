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Общество

В Опочке началась запись на приём к и.о. руководителя следственного управления Дмитрию Больбуху

14 августа 2018 года, 10:35

21 августа в 12.00 планируется проведение выездного приема граждан в Опочецком межрайонном следственном отделе (территория обслуживания: Опочецкий (базовый), Красногородский, Пустошкинский и Себежский районы) по вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных Следственному комитету Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием будет проводить и.о. руководителя следственного управления Больбух Дмитрий Анатольевич по адресу: Опочка, улица Механизаторов, д.14.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону «прямой линии» следственного управления тел. 8(8112) 290-602.

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