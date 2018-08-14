Двое детей получили травмы в результате ДТП в Локнянском районе

Два ребенка пострадали в результате ДТП в Локнянском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 12 августа на 231 километре трассы «Шимск - Ст. Русса - Локня - Великие Луки» произошла авария с участием легкового автомобиля. Водитель «ВАЗ-2105», 19-летний молодой человек, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получили два пассажира: дети 13 и 14 лет доставлены в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего.