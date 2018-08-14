Более 150 человек хотят участвовать в выездной сессии ПМЭФ в Пскове

Более 150 человек подали заявки на участие в выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: Новые точки роста». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мероприятие пройдет в Пскове 21 августа в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенного врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с Фондом Росконгресс и Ассоциацией юристов России на ПМЭФ-2018.

В настоящее время регистрация участников продолжается. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Заявку нужно подать до 20 августа на сайте ПМЭФ.

В работе сессии примут участие представители федеральных ведомств, бизнесмены и общественники.

Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Будут обсуждаться институты и механизмы поддержки развития производства, в том числе возможности продвижения российской продукции за рубежом. Псковская область презентует свои инвестиционные проекты и экспортный потенциал.