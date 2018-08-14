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Общество

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа

14 августа 2018 года, 09:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила предложения Минэкономразвития по индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа - с 1 января и с 1 июля. Предложения министерства связаны с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января. Об этом сообщает ТАСС.

- Такое предложение поступало. Обсуждение этого вопроса в настоящее время продолжается. Позиция ФАС России еще не сформирована, - отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативных тарифных последствий МЭР предлагает повысить тарифы с 1 января частично - на 1,7%. К такому увеличению совокупного платежа за ЖКУ, по оценке министерства, приведет рост НДС. Согласно действующему законодательству, тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а их индексация проводится 1 июля. Чтобы избежать противоречий в законе, МЭР предлагает оставить такой запрет, но сделать исключение из-за повышения НДС.

При этом предполагается, что с 1 июля 2019 года тарифы вырастут снова. Однако совокупный рост платы граждан должен остаться в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию - 4%.

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