Заместитель прокурора области готовит встречу с жителями Локнянского района

Заместитель прокурора области старший советник юстиции Борисенко Виктор Анатольевич организует личный прием граждан в прокуратуре Локнянского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие пройдет в августе по адресу: посёлок Локня, улица Первомайская, дом 30а.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 17 августа необходимо обратиться к и.о. прокурора Локнянского района Андруцеляку Руслану Михайловичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.