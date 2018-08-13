Фильм «Дневник дочери» станет участником фестиваля «Киномания на Великой»

Выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Али Исабаев подал заявку на участие в фестивале короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

В фестивале будет участвовать работа «Дневник дочери», по замыслу которого мать случайно находит дневник своей дочери и узнает о ее беременности. История о непростом выборе девушки разворачивается в киноленте за 12,5 минут.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.