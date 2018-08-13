В Пскове открыли мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху

12 августа в Пскове на фасаде школы-интерната по улице Советской Армии, 54, где трудился один из первых тренеров Пскова по боксу, заслуженный мастер спорта Александр Бех, открыли памятную доску. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Решение об установке мемориальной доски Александру Беху было принято депутатами городского парламента на очередной 13-й сессии Псковской городской Думы 18 июля.

Александр Иванович Бех родился в Хабаровском крае Амурской области в семье военнослужащего. В 1956 г. семья переехала в Псков.

С 1959 по 1964 годы он работал фрезеровщиком на заводе «Псков Маш», в 1964-м перешел на «Псковский электромеханический завод», где проработал до пенсии. С 1982 года начал тренировать детей по боксу на базе Псковской школы-интерната.

За время работы с детьми Александр Иванович воспитал девять мастеров спорта по боксу. Был награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник физической культуры и спорта», памятной медалью «80 лет Госкомспорту России», удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры России» в 2007 году.

Скончался Александр Иванович 15 декабря 2017 года в возрасте 75 лет.

Александр Бех воспитал несколько поколений боксеров. В числе его учеников чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов и чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов.