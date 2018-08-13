Четвертый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018» пройдет 19 августа

Четвертый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет 19 августа в деревне Ваулино Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день для участия в массовом забеге заявились почти 300 спортсменов и любителей здорового образа жизни из России и соседних государств.

Заявки на участие в четвертом этапе принимаются до 16 августа. Попробовать свои силы в соревнованиях могут взрослые и дети от 7 лет. Профессионалам предстоит пробежать 10 км, любителям — 5 км. Для юных спортсменов до 10 и до 16 лет подготовлены дистанции длинной 1 и 3 км соответственно.

В этот раз локация для забега выбрана по просьбе постоянных участников соревнований. На круге в 5 км трасса меняется несколько раз — от болотистой местности до хвойных равнин и песчаного карьера. На протяжении всего пути спортсмены будут преодолевать множество спусков и подъемов, а самая высокая точка достигает практически 100 метров.

Одно из главных условий участия в забеге — наличие медицинской справки о здоровье и допуск к соревнованиям такого рода.