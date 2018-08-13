Снетогорскому женскому монастырю требуется помощь добровольцев в работе на подворье

Снетогорский женский монастырь приглашает добровольцев оказать помощь в сельхоз работах на подворье с 14 по 18 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Для помощников подготовят две трапезы за рабочий день. Сбор в 11.30 у Снетогорского монастыря, откуда волонтеров доставят на подворье в д. Замошье на автобусе.

Распорядок дня:

11.30 – трапеза в монастыре

12.00 – отъезд на подворье

12.30- работа

15.30 – трапеза

Желающие смогут продолжить работу до 18.00.

При себе необходимо иметь перчатки, рабочую одежду, обувь, головные уборы от солнца. В дождь работы вестись не будут.

Псковский городской молодежный центр ведет предварительную запись в группе Духовно-нравственного направления в специальной теме.

Уточнить информацию можно в отделе досуга (тел. 564444) или в личные сообщения.