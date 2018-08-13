Снетогорскому женскому монастырю требуется помощь добровольцев в работе на подворье

Снетогорский женский монастырь приглашает добровольцев оказать помощь в сельхоз работах на подворье с 14 по 18 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.
Для помощников подготовят две трапезы за рабочий день. Сбор в 11.30 у Снетогорского монастыря, откуда волонтеров доставят на подворье в д. Замошье на автобусе.
Распорядок дня:
11.30 – трапеза в монастыре
12.00 – отъезд на подворье
12.30- работа
15.30 – трапеза
Желающие смогут продолжить работу до 18.00.
При себе необходимо иметь перчатки, рабочую одежду, обувь, головные уборы от солнца. В дождь работы вестись не будут.
Псковский городской молодежный центр ведет предварительную запись в группе Духовно-нравственного направления в специальной теме.
Уточнить информацию можно в отделе досуга (тел. 564444) или в личные сообщения.