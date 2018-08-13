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Общество

Псковские школьники стали призёрами национального конкурса WorldSkills Russia

13 августа 2018 года, 14:14

Школьники из Псковской области стали призерами национального конкурса WorldSkills Russia, который проходил в Южно-Сахалинске с 7 по 12 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковские ребята взяли «серебро» в компетенции «спасательные работы (юниоры)». Они уступили 35 очков команде Республики Татарстан и на 38 баллов обогнали участников из Москвы, занявших третье место. В состав псковской команды вошли воспитанники центра дополнительного образования «Патриот» Диана Бобкова, Иван и Никита Власенко, Олег Воднев, Иван Семенов.

По итогам всероссийского финала WorldSkills студенты Псковского агротехнического колледжа и Великолукского медицинского колледжа вошли в десятку лучших профессионалов в компетенциях «спасательные работы» и «медицинский и социальный уход» соответственно. Учащаяся Великолукского политехнического колледжа в компетенции «парикмахерское искусство» показала 11-й результат.

Всего в конкурсе участвовали 700 ребят со всей страны в возрасте от 14 до 25 лет. Они соревновались в 36 компетенциях. Чтобы выйти в финал, конкурсанты стали победителями регионального и отборочного этапов WorldSkills Russia.

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