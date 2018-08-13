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Общество

До подведения итогов фотоконкурса «Сладкий поцелуй» осталось несколько дней

13 августа 2018 года, 12:50

На сайте «Комсомольская правда - Псков» продолжается голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй», который проходит в рамках Медового фестиваля.

По итогам голосования определятся три победителя, которые получат подарки от партнёров праздника – наборы от торговой сети «Улыбка Радуги» и мёд. Победителю причитается три литра, второму месту – два, третьему – один. Кроме того, каждый из победителей получит в подарок мишку «Смайлик».

Голосование продлится до 17 августа. Церемония награждения состоится на площадке «Медового фестиваля» 18 августа.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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