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Общество

ГИМС напоминает псковичам о необходимости регистрации маломерных судов

13 августа 2018 года, 11:39

ГИМС МЧС России по Псковской области продолжает проводить освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях и подлежащих регистрации в реестре маломерных судов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственная услуга по освидетельствованию маломерных судов доступна для заявителей в течение всего года.

В настоящее время существуют следующие виды освидетельствования маломерных судов, используемых в некоммерческих целях:

1. Освидетельствование маломерных судов с проведением испытаний на мореходные качества проводится перед регистрацией в реестре маломерных судов, не прошедших при строительстве обязательной сертификации или судов индивидуальной постройки.

2. Освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации проводится через каждые пять лет на плаву. Промежуток 5 лет для очередного освидетельствования исчисляется с даты последнего освидетельствования.

3. Освидетельствование маломерного судна, подготовленного к переходу (перегону).

4. Освидетельствование маломерного судна после ремонта.

Государственная пошлина за предоставление услуги по освидетельствованию маломерных судов, подлежащих регистрации, не взымается.

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