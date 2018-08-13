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Общество

В нескольких районах Псковской области открыты вакансии инспекторов ДПС

13 августа 2018 года, 11:05

Госавтоинспекция Псковской области приглашает граждан РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ОГИБДД УМВД России по г. Пскову требуются: зам. командира взвода ДПС, инспекторы ДПС, инспекторы по розыску ОР ДПС. Справки по телефонам: 8-811-2-59-63-19, 8-811-2-59-63-96.

В ОГИБДД ОМВД России по г. Великие Луки требуются сотрудники на должности: инспектора ОГИБДД по ИАЗ, госинспектора РЭГ, старшего инспектора ДПС, старшего госинспектора РЭГ, инспектора ДПС, госинспектора по розыску РЭГ. Справки по телефону: 8-811-53-5-27-81.

В ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» открыта вакансия начальника ОГИБДД. Справки по телефону: 8-811-41-2-13-19.

В ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району требуются инспекторы ДПС. Справки по телефону: 8-811-31-2-30-05.

В ОГИБДД МО МВД России «Невельский» требуются сотрудники на должность инспектора ДПС. Справки по телефону: 8-811-51-2-14-55.

ОГИБДД ОМВД России по Островскому району ищет сотрудника на должность инспектора ДПС. Справки по телефону: 8-811-52-3-63-09.

В ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» требуются сотрудники на должность: старшего инспектора ДПС, госинспектора РЭГ. Справки по телефону: 8-811-38-2-15-23.

В ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району требуется: инспекторы ОГИБДД по ИАЗ, старшего инспектора ДПС, инспектора ДПС. Справки по телефону: 8-811-34-2-13-34.

ОГИБДД МО МВД России «Струго-Красненский» требуются инспекторы ДПС. Справки по телефону: 8-811-32-5-24-85.

Заработная плата от 20 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством.

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Комментарии

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Елена
13:05 13.08.2018

чего ж до 35 то, а как же повышение пенсионного возраста и на работу будут брать всех возрастов?

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