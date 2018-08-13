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Общество

Совместные торги по закупке продуктов питания сохранили в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей

13 августа 2018 года, 10:36

Благодаря проведению совместных торгов по закупке продуктов питания для государственных учреждений образования Псковской области в бюджете региона удалось сэкономить 3,5 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ведомство провело 24 совместных электронных аукциона для государственных школ-интернатов и учреждений среднего профессионального образования с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 24,5 млн рублей. По их итогам до 1 сентября будут заключены контракты на общую сумму в 21 млн рублей.

Экономия бюджетных средств за счет конкуренции поставщиков составила 14,3%, отметили в ведомстве.

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