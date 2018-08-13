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Общество

Систему водоочистки и водоотведения оборудуют в детском санатории «Гороховое озеро»

13 августа 2018 года, 09:36

Благодаря прокуратуре в деревне Гороховое озеро Островского района будет установлена система водоотведения и очистки сточных вод. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

При обследовании территории установлено, что в связи с неисправным состоянием канализационных сетей и отсутствием локальных очистных сооружений на территории указанного населенного пункта ГБУЗ «Детский санаторий «Гороховое озеро» осуществляет сброс сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ на рельеф местности в лесном массиве.

В целях устранения выявленных нарушений природоохранной прокуратурой в Островский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации Островского района в срок до 1 октября 2019 года организовать водоотведение на территории деревни Гороховое озеро в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также об обязании МУП «Водоканал» Островского района обеспечить надлежащую эксплуатацию системы водоотведения с осуществлением очистки и обеззараживания сточных вод.

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