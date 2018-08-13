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Общество

Волонтёры благоустроили спортивную площадку в псковском детском доме

13 августа 2018 года, 09:32

Члены Молодёжного парламента провели субботник в псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Идея помочь социальному учреждению возникла в начале июня, когда молодые активисты посетили детский дом и обратили внимание на неудовлетворительное состояние спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории.

Инициативу ребят поддержало руководство детского дома. На призыв о сборе средств откликнулось большинство членов Молодёжного парламента. На субботник пришли 15 человек. Они расчистили площадку от зарослей, покрасили конструкции, заменили сетки на футбольных воротах и оборудовали зону для игры в волейбол.

По словам волонтёров, благоустройство спортивной площадки – только первый этап доброй акции. На следующей неделе члены Молодёжного парламента планируют организовать на обновлённой спортплощадке соревнования для воспитанников детского дома.

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