За покупку и продажу синтетических наркотиков великолучанин отправился в тюрьму

За торговлю наркотиками великолучанин проведет ближайшие пять лет в тюрьме. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что мужчина незаконно продал своей знакомой за 2000 рублей находящееся в прозрачном бесцветном полимерном пакетике внутри пачки из-под сигарет наркотическое средство метамфетамин массой 1,04 грамма, что является значительным размером.

После этого он приобрел за ту же сумму подобное наркотическое средство в крупном размере, которое незаконно хранил при себе до момента изъятия сотрудниками полиции при проведении его личного досмотра.

Отсидеть свой срок великолучанину предстоит в исправительной колонии строгого режима.