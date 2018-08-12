В отдел полиции по Псковскому району нужны сотрудники





В ОМВД России по Псковскому району приглашаются на службу кандидаты.

В ОМВД России по Псковскому району на должности младшего начальствующего состава требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, а также физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей в месяц, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 45 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псковский район, д.Уграда, д.19, отдел кадров ОМВД России по Псковскому району. Контактный телефон: 676- 910