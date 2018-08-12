В Пушгорах разыскивают женщину, пропавшую с базы отдыха





ОМВД России по Пушкиногорскому району разыскивается Калинина Татьяна Ивановна, 1936 года рождения. По имеющимся данным, 16 июля она ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах. И до настоящего времени местонахождение пожилой женщины неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета: белый в синюю клетку халат, белая спортивная обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Ивановны Калининой, просят обратиться по телефонам 81146 21402 или 02.



