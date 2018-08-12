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Спорт

Михаил Ведерников и Федор Емельяненко побывали на воркаут-площадке в Пскове

12 августа 2018 года, 09:38

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, президент Союза ММА России и участник «Команда 2018» Федор Емельяненко посетили недавно открывшуюся в центре Пскова воркаут площадку.

Они пообщались с любителями спорта, которые, несмотря на поздний час, занимались на турниках. Некоторые из них пришли со своими детьми.

Врио губернатора и выдающийся боец поблагодарили горожан за стремление вести здоровый образ жизни и за то, что показывают правильный пример подрастающему поколению. Также они пожелали любителям спорта дальнейших успехов.

Напомним, первая профессиональная площадка для занятий уличной гимнастикой была построена в самом центре Пскова на набережной реки Великой специально к российскому этапу Кубка мира по воркауту. Новый спортивный объект — результат сотрудничества региона и Федерации воркаута России в рамках проекта врио Губернатора «Команда 2018» и построен при поддержке группы компаний «ЛУГ». Комплекс площадью 600 квадратных метров имеет самые разнообразные конструкции для занятий воркаутом и выполнения трюков, а также включает в себя оборудование для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья и мини-футбольное поле.


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