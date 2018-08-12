Сегодня псковичи сразятся с Александром Друзем в интеллектуальной битве

Сегодня, 12 августа этого года в Пскове пройдёт интеллектуальная игра «Командный разум с Александром Друзем".



В игре одновременно участвуют команды из 30+ городов России, которые играют в ресторанах, барах и пабах в своих городах. В Пскове игра будет проходить кафе-ресторане «Облако» на Зональном шоссе,48. Все города будут играть строго



12 августа этого года в нашем городе пройдёт интеллектуальная игра «Командный разум с АлександромВ основной части игры Александр Друзь задаст игрокам 24 вопроса, на каждый из которых у команды будет 60 секунд на размышление. Александр Абрамович будет задавать вопросы заочно, то есть команды смогут видеть его на экранах, расположенных в зале. Команда, которая по итогам финальной части игры станет абсолютным победителем среди всех городов, получит 100 000 рублей

Начало в 12 часов