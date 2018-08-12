Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг

Сегодня псковичи сразятся с Александром Друзем в интеллектуальной битве

12 августа 2018 года, 09:10

Сегодня, 12 августа этого года в Пскове пройдёт интеллектуальная игра «Командный разум с Александром Друзем".

В игре одновременно участвуют команды из 30+ городов России, которые играют в ресторанах, барах и пабах в своих городах. В Пскове игра будет проходить кафе-ресторане «Облако» на Зональном шоссе,48. Все города будут играть строго

12 августа этого года в нашем городе пройдёт интеллектуальная игра «Командный разум с АлександромВ основной части игры Александр Друзь задаст игрокам 24 вопроса, на каждый из которых у команды будет 60 секунд на размышление. Александр Абрамович будет задавать вопросы заочно, то есть команды смогут видеть его на экранах, расположенных в зале. Команда, которая по итогам финальной части игры станет абсолютным победителем среди всех городов, получит 100 000 рублей

Начало в 12 часов


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг
15 августа 10:26

Летний подарок на Новый год

Цена подписки на «Псковскую правду» заморожена до 31 августа

Досуг / Зверьё моё
28 июня 17:38

Новые глубины

Каску времен Первой мировой и противотанковую мину достали со дна озера подводные охотники

Досуг / Зверьё моё
21 июня 09:44

Чудской дебют

Открытие «рыбно-моторного» сезона на Чудском озере обернулось фиаско — так слабо с уловами в эту пору не было никогда