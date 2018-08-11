Михаил Ведерников: Мы будем и дальше прилагать все усилия, чтобы спорт оставался доступным для всех

Врио губернатора Псковской области поздравил жителей региона с Днем физкультурника.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Физкультурника!

Мне приятно видеть, что спорт и здоровый образ жизни для Псковской области становится нормой жизни. Целый ряд наших спортсменов заработали широкую известность по всей России, и десятки подающих надежды молодых ребят имеют все шансы дополнить этот список в будущем.

Эти результаты дают нам повод для гордости и, конечно, служат ориентиром для подрастающих поколений. Истоки этих высоких достижений — в массовом физкультурном движении, и это безусловная заслуга тех, кто все свои силы направляет на популяризацию спорта и приобщение к физической культуре нашей молодежи.

Администрация Псковской области уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни и поддержке спорта. Множество именитых спортсменов по нашей инициативе посетили Псковскую область за последний год, мы впервые провели Этап Кубка Мира по воркауту и фестиваль «Земля Великих Побед», а всего за этот год в регионе состоится более 660 официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Мы будем и дальше прилагать все усилия, чтобы спорт оставался доступным для всех жителей области, и чтобы как можно больше людей приходило на стадионы, спортивные площадки, посещали кружки и секции.

Сегодня праздник, объединяющий все поколения. Желаю физкультурникам и спортсменам, тренерам и ветеранам спорта, зрителям и болельщикам крепкого здоровья, удачи и новых высоких результатов!»