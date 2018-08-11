Сегодня вечером прославленный боец ММА Федор Емельяненко встретится с псковскими спортсменами

Один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко проведет мастер-класс для спортсменов Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, выдающийся боец приедет в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Тренировка пройдет в субботу, 11 августа, в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Пообщаться с легендой ММА, получить профессиональные советы и узнать его секреты мастерства смогут члены сборной Псковской области, победители региональных и всероссийских соревнований по смешанным единоборствам, а также кудо и джиу-джитсу. Начало мероприятия в 17.30. Вход на мастер-класс для зрителей свободный.

По окончании мастер-класса запланирована автограф-сессия.