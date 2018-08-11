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Досуг / Погода

Во второй половине для в Псковской области ожидаются грозы и ливни

11 августа 2018 года, 10:04

В субботу, 11 августа, с 14 до 17 часов, начиная с южных районов, по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы от 15 до 18 метров в секунду, местами ливни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Температура по области: ночью +14…+19, днем +21…+26, по юго-востоку днем до +30.

Атмосферное давление низкое.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГРОЗЕ

Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

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