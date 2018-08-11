Во второй половине для в Псковской области ожидаются грозы и ливни

В субботу, 11 августа, с 14 до 17 часов, начиная с южных районов, по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы от 15 до 18 метров в секунду, местами ливни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС. Температура по области: ночью +14…+19, днем +21…+26, по юго-востоку днем до +30. Атмосферное давление низкое.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГРОЗЕ