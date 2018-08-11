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Общество

Выдача электронных полисов ОСАГО в Псковской области выросла в 10 раз

11 августа 2018 года, 09:37

За первое полугодие 2018 года жители Псковской области оформили 92,2 тысячи договоров ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Около 55% из них были заключены в электронном виде (е-ОСАГО). В прошлом году на электронные полисы приходилось 16% договоров ОСАГО, оформленных в регионе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

В январе-июне 2018 года жители региона заключили 51,1 тысячу договоров автострахования в электронном виде. Это более чем в 10 раз превышает показатель за первые шесть месяцев 2017 и почти на 70% больше, чем за весь прошлый год, когда страховые компании выдали в Псковской области около 31 тысячи полисов е-ОСАГО.

«Электронный полис ОСАГО – удобный альтернативный способ оформления привычного бумажного договора. Чтобы заключить его, не нужно выходить из дома и тратить время в очередях. Увеличение доли таких полисов в общем количестве оформленных ОСАГО показывает, что услуга действительно востребована у псковичей», – считает Сергей Иванов, заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

С 2017 года заключение электронного договора ОСАГО стало обязательной услугой для всех страховых компаний, имеющих лицензию на этот вид страхования. Информация о том, имеет ли конкретная организация лицензию на ОСАГО, размещена на сайте Банка России.

Электронный полис достаточно распечатать и возить с собой. По серии и номеру сотрудник ГИБДД может проверить актуальность полиса через горячую линию или информационную базу РСА.

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