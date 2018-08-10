К 20-летию гибели десантников 6-й роты в Пскове отремонтируют посвященный им памятник-купол

По предложению полковника Владимира Воробьева - отца Героя России Алексея Воробьева, погибшего на высоте 776, работу регионального оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, возглавит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Такое решение принято в пятницу, 10 августа. О создании оргкомитета ходатайствовали родители погибших десантников и поддержали командование 76-й ДШД, общественные организации.

Михаил Ведерников поблагодарил за оказанное доверие, подчеркнув, что события 2000 года имеют важное значение для всей России и Псковской области в частности.

«Бойцы 6 роты проявили подлинный героизм при выполнении боевых задач и навсегда вошли в историю нашей страны. Их подвиг стал эталоном высокого патриотизма, мужества и верности воинскому долгу. С 2000 года прошло уже два десятилетия, и целое поколение выросло, практически ничего не зная о событиях на переломе тысячелетий. Наш долг — хранить эту память ради погибших, ради ветеранов, ради всех, кто внес свой вклад в мир и спокойствие Российской Федерации», — сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников также отметил особое внимание и уважение президента страны к этой дате. Памятник псковским десантникам в Черехе сооружен согласно указу Владимира Путина. Спустя год после боя, в апреле 2001 года, президент лично посетил место подвига десантников. А 30 июля этого года подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига.

«Учитывая все эти обстоятельства, нам нужно максимально ответственно подойти к выполнению поставленной задачи, чтобы оправдать доверие наших соотечественников и доверие президента», — резюмировал врио губернатора.

Он напомнил, что до 30 апреля 2019 года будет создан федеральный оргкомитет, и к этому моменту в регионе должны быть сформулированы и проработаны предложения по программе памятных мероприятий. Михаил Ведерников предложил при составлении регионального плана уделить особое внимание родным и близким погибших десантников.

Кроме того, было предложено провести капитальный ремонт памятника «Купол» у расположения 76-й ДШД в Черехе, работы по благоустройству на местах захоронения десантников, объектах, названных в их честь не только в Псковской области, но и других субъектах РФ.

В завершение обсуждения врио губернатора Михаил Ведерников поручил руководителю аппарата администрации области Денису Гуляеву сформировать персональный состав оргкомитета и согласовать его с военнослужащими и общественниками. Кроме того, максимально открыто провести сбор предложений по проведению памятных мероприятий и сгруппировать их по направлениям.

Первое заседание регионального оргкомитета состоится через две недели.