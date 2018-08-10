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Происшествия

Житель Пушкинских Гор угнал «Мерседес» у заснувших родственников

10 августа 2018 года, 12:19

Сотрудниками отделения полиции по Красногородскому району по «горячим следам» задержан молодой человек, подозреваемый в угоне иномарки. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 9 августа от дома по улице Молодежной в деревне Мыза Красногородского района был совершен угон автомобиля «Мерседес». Потерпевшие, обнаружив пропажу своего транспортного средства, сразу же сообщили о произошедшем в полицию.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, незамедлительно проведенных сотрудниками отделения полиции по Красногородскому району, по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния.

Им оказался безработный, ранее судимый за угон и кражу житель Пушкинских Гор, 1997 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый приехал в гости к родственникам. И когда хозяева заснули, молодой человек без их ведома забрал ключи от принадлежащего им «Мерседеса», после чего отправился кататься.

Однако, на дороге Красногородск – Опочка угонщика задержали полицейские. В этом стражам порядка оказали содействие пограничники. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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