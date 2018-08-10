Мастер-класс по псковским пирогам получат участники форума древних городов в Рязани

Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов. Он пройдет в Рязани с 12 по 19 августа под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В форуме примут участие представители городов старше 500 лет из России, Германии, Болгарии, Испании, Италии, Греции, Узбекистана, Армении, Эстонии, Перу и Китая и других стран, а также ведущие российские и международные эксперты. Будут обсуждаться вопросы развития городской среды, истории, туризма и культурного наследия в древних городах.

Псковский регион на мероприятии представят Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и региональный Центр поддержки экспорта.

В рамках деловой программы форума по направлению «Гастрономический туризм» будут презентованы проекты международного сотрудничества, направленные на развитие гастрономических традиций и наследия Псковского региона.

Как отметили в Госкомитете по экономическому развитию и инвестиционной политике, с 2018 по 2021 год Псковская область станет площадкой для реализации сразу нескольких приграничных и международных инициатив, направленных на продвижение местных продуктов и гастрономических сувениров. Местные мастера и хозяйственники активно используют историю и традиции в технологии производства продуктов, все больше традиционных рецептур и блюд появляется в местных ресторанах и трапезных на объектах показа. Сеть профильных проектов для органов государственной власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства региона будет использоваться как инструмент улучшения экономической среды и продвижения местных гастрономических брендов в сеть гостеприимства, на столы псковичей, а также за пределы области.

Также на форуме будут представлены псковские гастрономические специалитеты. Шеф-повар ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» Сергей Евдокимов даст мастер-класс по приготовлению традиционных псковских пирогов. Кроме того, планируется анонсировать юбилейный Гастрономический форум, который пройдет в Пскове в мае следующего года уже в 5-й раз.

Добавим, что Первый международный форум древних городов пройдет при поддержке Федерального агентства по туризму при участии Международного эногастрономического центра, Союза архитекторов России и туроператоров.