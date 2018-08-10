В Стругах Красных снесут постройки на базе отдыха, перегородившей доступ к озеру

Псковским природоохранным межрайонным прокурором проведена проверка соблюдения требований лесного законодательства в администрации Струго-Красненского района.

В ходе проверки установлено, что администрацией Струго-Красненского района земельный участок лесного фонда площадью более 11 тысяч кв.м в районе озера Барское незаконно предоставлен в аренду МП «ЖКХ», а затем в субаренду МП «Струго-Красненские тепловые сети» для строительства базы отдыха. На данном земельном участке незаконно возведены баня, дом, беседка, мангальная.

Как рассказала «Псковской правде» начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области Елена Морозова, забором и шлагбаумом незаконно ограничен проход к берегу озера, являющемуся в силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации водным объектом общего пользования.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором области в интересах Российской Федерации в арбитражный суд направлено исковое заявление об истребовании из незаконного владения ответчиков земельного участка и об аннулировании записей в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество о государственной регистрации договора аренды и договора субаренды земельного участка, которое удовлетворено судом. Состоявшееся решение оставлено без изменения постановлениями вышестоящих судов.

Впоследствии арбитражным судом по делу, рассмотренному с участием прокурора, на МП «Струго-Красненские тепловые сети» и администрацию Струго-Красненского района возложена обязанность по освобождению земельного участка от самовольных построек и приведению его в первоначальный вид за свой счет в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры области.