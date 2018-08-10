Фельдшеры на псковском селе начнут получать по полмиллиона рублей

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Теперь дополнительную поддержку могут получить не только врачи, но и фельдшеры в возрасте до 50 лет, приехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч человек. Им будет выплачиваться единовременная компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей при условии работы в указанном месте в течение 5 лет. В случае нарушения срока контракта денежные средства придется вернуть пропорционально неотработанному периоду времени.

Для врачей сумма компенсации останется прежней — 1 млн рублей.