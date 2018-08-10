За продажу лекарственных средств без лицензии в Дедовичах наказали предпринимателя

В Дедовичском районе по требованию прокуратуры предприниматель, осуществлявший фармацевтическую деятельность без лицензии, заплатит штраф. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Указанное является нарушением требований Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», а также Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Правительством Российской Федерации.

В связи с изложенным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна).

Арбитражным судом Псковской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении указанного административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.