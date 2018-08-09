Специальные призы администрации Псковской области получили участники «Десантного взвода»

Участники международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» получили специальные призы от администрации Псковской области, которая выступила одним из организаторов соревнований. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админстрации.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова команде Судана был вручен кубок и диплом в номинации «Воля к победе», а сборной Пакистана — в номинации «Единая команда». Награждение состоялось в ходе церемонии закрытия Международных армейских игр на полигоне «Завеличье» под Псковом.

По итогам всех этапов международных состязаний «Десантный взвод» победителем признана команда России, значительную часть которой составили военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Второе место у сборной Китая, третье заняла команда Республики Беларусь.

Победителей лично поздравил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Поддержку в проведении Международных армейских игр на территории региона оказал врио губернатора Михаил Ведерников.