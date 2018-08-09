Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Специальные призы администрации Псковской области получили участники «Десантного взвода»

9 августа 2018 года, 14:37

Участники международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» получили специальные призы от администрации Псковской области, которая выступила одним из организаторов соревнований. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админстрации.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова команде Судана был вручен кубок и диплом в номинации «Воля к победе», а сборной Пакистана — в номинации «Единая команда». Награждение состоялось в ходе церемонии закрытия Международных армейских игр на полигоне «Завеличье» под Псковом.

По итогам всех этапов международных состязаний «Десантный взвод» победителем признана команда России, значительную часть которой составили военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Второе место у сборной Китая, третье заняла команда Республики Беларусь.

Победителей лично поздравил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Поддержку в проведении Международных армейских игр на территории региона оказал врио губернатора Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Всеармейский конкурс «Десантный взвод – 2018»
Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» открылся в Псковской области на полигоне «Завеличье». Соревнования продлятся до 12 августа.
Обыграли гостей
На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!
Церемония закрытия Международных армейских игр на полигоне «Завеличье» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Церемония закрытия международного конкурса «Десантный взвод» состоялась под Псковом
Специальные призы администрации Псковской области получили участники «Десантного взвода»

Посмотреть весь сюжет

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области