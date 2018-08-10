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Общество

До 2024 года в Псковской области планируют построить 1,8 млн кв. метров жилья

10 августа 2018 года, 12:50

В Пскове состоялась конференция, приуроченная ко Дню строителя. В ней приняли участие руководители профильных органов исполнительной власти региона, администрации города, представители Псковского областного Собрания депутатов и строительной отрасли региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая конференцию, председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов отметил, что строительный комплекс Псковской области включает в себя более 1,6 тыс организаций, в которых трудятся почти 7 тыс специалистов, что составляет более 3% от общей численности занятых в экономике региона. Строительный комплекс обеспечивает 7% валового регионального продукта.

По итогам прошлого года наблюдается значительное увеличение количества выдаваемых разрешений на строительство — 2,5 тыс (1,8 тыс в 2016 году). «За первое полугодие 2018 года уже выдано более 1,2 тыс разрешений на строительство. Это говорит о том, что стройкомплекс региона движется вперед и набирает обороты», — сказал руководитель ведомства.

Андрей Агапов уточнил, что в настоящее время в Псковской области реализуется 8 проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства. В целом до 2024 года в регионе планируется ввести порядка 1 млн 800 тыс кв. метров жилья.

Кроме того, строители участвуют в реализации важных социальных программ по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечению жильем молодых семей, ветеранов Великой Отечественной войны и других.

Еще одно направление работы — программа капитального ремонта домов. В этом году планируется отремонтировать 114 многоквартирных домов, уже начаты работы в 83 зданиях.

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