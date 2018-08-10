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Общество

В областном МЧС рассказали, где и как правильно разводить костры

10 августа 2018 года, 11:56

С начала этого года в регионе произошло 118 лесных пожаров на общей площади 164,84 Га и 10 торфяных пожаров на общей площади 4,35 Га. Ни один из них не привел к большой беде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Тем не менее в сухую и жаркую погоду риск возникновения серьезной пожарной опасности увеличивается, поэтому псковские спасатели обращается ко всем: соблюдайте требования пожарной безопасности на природе! Будьте предельно осторожны с источниками открытого огня! Не сжигайте траву и мусор.

Разведение костров в лесах допускается только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой. После завершения горения костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. В лесном массиве недопустимо бросать непотушенные спички и окурки, а также стекло и другой мусор.

При охоте не следует использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Наконец, нельзя оставлять предметы, промасленные или пропитанные горючими веществами.

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