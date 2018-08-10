Работы по благоустройству начались на пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской в Пскове

В Пскове вдоль улицы Чудской на пешеходной дорожке начались работы по благоустройству. Источник финансирования - бюджет города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, в августе 2017 года вопрос доступности данной территории для маломобильных горожан подняли жители микрорайона Овсище с ограниченными возможностями здоровья. Их в микрорайоне насчитывается порядка 10 человек, и пешеходная зона вдоль ул. Чудской - единственная возможность самостоятельно попасть на Завеличье.

Работы по благоустройству пешеходной дорожки будут вестись поэтапно от моста им. А. Невского. Планируется замена асфальтового покрытия двух участков дорожки с выполнением уклона на три стороны для организации водоотведения и установка бордюрного камня выше уровня газонов. Газон в дальнейшем будет засеян травой.