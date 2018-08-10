В Пскове прошла тренировка по обеспечению безопасного пребывания людей на воде

С наступлением аномально жаркой погоды значительно увеличилось количество граждан, проводящих свой досуг на берегах водоемов города Пскова и области. В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» и аварийно-спасательной службы Псковской области в акватории реки Великая провели совместную тренировку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По легенде тренировки, маломерное судно двигалось по акватории реки Великой к месту проведения массовых мероприятий на высокой скорости, создавая угрозу для жизни и здоровья людей. Спасатели, находящиеся в зоне проведения мероприятий, останавливали судно с целью предотвращения происшествий. Поставленная задача при проведении данного учебно-тренировочного мероприятия была достигнута.

Напомним, что каждый судоводитель должен лично позаботиться об обеспечении своей безопасности, а также иметь при себе зарегистрированный судовой билет с присвоенными бортовыми номерами, удостоверение на право управления данным судном, а если управляет не хозяин, должна быть оформлена рукописная доверенность. Все судна, которые не занимаются коммерческой деятельностью, находятся в юрисдикции ГИМС.