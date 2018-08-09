Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Городское УМВД приглашает псковичей на работу с зарплатой от 20 тысяч рублей

9 августа 2018 года, 15:51

Кандидатов на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы ждут в городском УМВД. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование. Заработная плата от 20 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. Предпочтение отдается кандидатам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Справки по телефону: 29-25-73, 29-25-74 (отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области