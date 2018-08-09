Городское УМВД приглашает псковичей на работу с зарплатой от 20 тысяч рублей

Кандидатов на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы ждут в городском УМВД. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование. Заработная плата от 20 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. Предпочтение отдается кандидатам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Справки по телефону: 29-25-73, 29-25-74 (отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову).