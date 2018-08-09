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Общество

Церемония закрытия международного конкурса «Десантный взвод» состоялась под Псковом

9 августа 2018 года, 15:11

9 августа под Псковом на полигоне «Завеличье» состоялась церемония закрытия Международного конкурса по полевой выучке «Десантный взвод». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муници-палитета.

Андрей Сердюков в обращении к собравшимся отметил, что в непростых погодных условиях участники международного конкурса «Десантный взвод» продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство, показав при этом лучшие качества десантника.

Командующий ВДВ, заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков, руководитель аппарата администрации Псковско области Денис Гуляев, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков и заместитель главы Пскова Владимир Воробьев вручили награды отличившимся на конкурсе десантникам и командам.

Иван Цецерский, вручая награду за «Упорство и стремление к победе», команде Пакистана, поблагодарил десантников за самоотверженность и участие в конкурсе.

Обладателями кубка победителя и золотых медалей с дипломами, знаками призеров конкурса, статуэтками десантника с надписью «Победителю международного конкурса «Десантный взвод» от Командующего ВДВ» стала команда Российской Федерации.

Вторыми признаны военнослужащие из Китайской Народной Республики, а бронзовыми призерами стала команда из Беларуси.

Также состоялось награждение судейской коллегии и военнослужащих в номинациях: «Лучшие в профессии», «Десантирование на точность», «Мастер гонки», «Вместе мы сила», «Сильные духом». От Псковской области также были учреждены номинации: «Воля к победе», «Единая команда».

В концертно-показательной части мероприятия выступили артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России. А также группа специального назначения и парашютисты сборной команды по парашютному спорту ВДВ выполнили десантирование с флагами всех стран-участниц.

Завершился концерт гимном Воздушно-десантных войск России - «Синева».

Напомним, в течении девяти дней за звание «ЛУЧШИХ» в своем деле боролись десантники десяти стран: Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, России, Судана и Южно-Африканской Республики.

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